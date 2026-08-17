США решили закупить китайские дроны DJI для ядерной базы

Тендер объявили для учений 90-й эскадрильи

90-я эскадрилья контрактных закупок 14 августа опубликовала комбинированное объявление и тендерную документацию на поиск поставщика - представителя малого бизнеса - для базы Ф.Э. Ворен, где расположена 90-я эскадрилья охраны ракетных систем в составе Командования глобального ударного потенциала ВВС США. Заявки принимают до 24 августа, а вопросы к тендеру - до 19 августа.

По тендерной документации, закупка включает в себя два квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro (заявленные как восстановленные) с наборами Fly More, два DJI Mini 3 Pro с пультами дистанционного управления, два комплекта DJI Avata 2 Fly More, а также шесть устройств для сброса грузов с воздуха.

Контракт планируется заключить по фиксированной цене с участником, который предложит самую низкую стоимость при условии соответствия техническим требованиям.

Почему военные настаивают именно на DJI

Закупку оформили как требование к конкретному бренду – то есть именно DJI, а не как открытый конкурс среди производителей дронов.

В документе, который 29 июля подписал офицер контрактной службы Чед Эванс, говорится, что DJI контролирует примерно 80–85% мирового рынка коммерческих дронов. Фирменные протоколы, радиочастотные сигнатуры и летные характеристики не воспроизводят ни американские производители, ни другие компании.

В документе отмечается, что без аппаратов этой марки "безотказная миссия по ядерной безопасности" базы будет под угрозой, поскольку тренировка только на симуляциях или американских дронах оставит операторов неподготовленными к реальным сигналам DJI.

Юридическим основанием для закупки без полноценного конкурса назван меморандум министра войны США "Unleashing US Military Drone Dominance", позволяющий офицерам в звании полковника и выше закупать небольшие партии иностранной дроновой техники для нужд радиоэлектронной борьбы и контр-БПЛА разработок.

Для минимизации киберрисков все закупленные аппараты DJI перед эксплуатацией обещают оснастить программным обеспечением RIZER, которое по описанию в документе перезаписывает штатную прошивку дронов и создает полностью изолированную от сети систему, неспособную передавать телеметрию или изображение посторонним лицам или сетям Минобороны.