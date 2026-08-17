Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему Украине сложно их сбивать

Россия все активнее применяет реактивные дроны, скорость которых значительно усложняет их обнаружение и уничтожение украинской противовоздушной обороной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина" .

Почему реактивные дроны сложнее сбивать

Главное преимущество реактивных беспилотников над обычными "Шахедами" – скорость, которая сокращает время, имеющееся у украинского ПВО на выявление, сопровождение и уничтожение цели.

"Их сбивать гораздо сложнее из-за их высокой скорости. Это пока главная проблема и главное преимущество этих средств", - отмечает старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.

В то же время сам термин "реактивный дрон" все чаще становится условным. Так, "Герань-5", которую называют реактивным дроном, гораздо ближе к крылатой ракете, чем к "Шахеду", объясняет главный редактор Defence Express Олег Катков.

Различные модификации таких дронов существенно отличаются по характеристикам: ранние версии "Герани" с реактивным двигателем оставались относительно медленными из-за конструкции самого аппарата, поэтому против них эффективно работали даже обычные перехватчики.

Более новые же модификации, по словам Земляного, уже больше напоминают крылатые ракеты как по конструкции, так и по скоростным характеристикам.

Чем Украина может ответить на новую угрозу

Для уничтожения скоростных целей могут применяться различные средства ПВО малой и средней дальности - в частности, Mistral, Skynex, Gepard и другие комплексы, способные работать по скоростным объектам.

Однако здесь возникает другая проблема - экономика перехвата: использовать дорогостоящие ракеты систем Patriot, SAMP/T или IRIS-T против относительно дешевых дронов невыгодно.

Именно поэтому перспективным направлением остаются дроны-перехватчики – аналоги украинских P1-Sun, стоимость которых в разы ниже традиционных зенитных ракет. Украина уже разрабатывает новые модели таких перехватчиков, однако пока остается открытым вопрос, смогут ли они эффективно работать по самым быстрым целям, говорит Земляной.

Появление более быстрых российских целей означает новый виток технологической гонки, считает Катков. По его словам, способность Украины эффективно ответить на это изменение в значительной степени зависит от разработчиков и заказчиков вооружения, однако технологические возможности для этого есть.