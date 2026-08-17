США решили закупить китайские дроны DJI для ядерной базы
Воздушные силы США объявили тендер на закупку китайских дронов DJI для базы межконтинентальных баллистических ракет в Вайоминге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий тендер и Defence Blog.
Тендер объявили для учений 90-й эскадрильи
90-я эскадрилья контрактных закупок 14 августа опубликовала комбинированное объявление и тендерную документацию на поиск поставщика - представителя малого бизнеса - для базы Ф.Э. Ворен, где расположена 90-я эскадрилья охраны ракетных систем в составе Командования глобального ударного потенциала ВВС США. Заявки принимают до 24 августа, а вопросы к тендеру - до 19 августа.
По тендерной документации, закупка включает в себя два квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro (заявленные как восстановленные) с наборами Fly More, два DJI Mini 3 Pro с пультами дистанционного управления, два комплекта DJI Avata 2 Fly More, а также шесть устройств для сброса грузов с воздуха.
Контракт планируется заключить по фиксированной цене с участником, который предложит самую низкую стоимость при условии соответствия техническим требованиям.
Почему военные настаивают именно на DJI
Закупку оформили как требование к конкретному бренду – то есть именно DJI, а не как открытый конкурс среди производителей дронов.
В документе, который 29 июля подписал офицер контрактной службы Чед Эванс, говорится, что DJI контролирует примерно 80–85% мирового рынка коммерческих дронов. Фирменные протоколы, радиочастотные сигнатуры и летные характеристики не воспроизводят ни американские производители, ни другие компании.
В документе отмечается, что без аппаратов этой марки "безотказная миссия по ядерной безопасности" базы будет под угрозой, поскольку тренировка только на симуляциях или американских дронах оставит операторов неподготовленными к реальным сигналам DJI.
Юридическим основанием для закупки без полноценного конкурса назван меморандум министра войны США "Unleashing US Military Drone Dominance", позволяющий офицерам в звании полковника и выше закупать небольшие партии иностранной дроновой техники для нужд радиоэлектронной борьбы и контр-БПЛА разработок.
Для минимизации киберрисков все закупленные аппараты DJI перед эксплуатацией обещают оснастить программным обеспечением RIZER, которое по описанию в документе перезаписывает штатную прошивку дронов и создает полностью изолированную от сети систему, неспособную передавать телеметрию или изображение посторонним лицам или сетям Минобороны.
Вопрос противодействия дешевым гражданским дронам остается одним из центральных для армий, воюющих против массированных беспилотниковых атак.
О технологической стороне этой проблемы со стороны дальнобойных ударных систем недавно рассказал гендиректор компании Motor-G Алексей Гребинь, пояснивший, могут ли украинские дипстрайк-дроны со временем перейти с бензиновых двигателей на электрические – и от чего это зависит.
Масштаб самой угрозы со стороны вражеских беспилотников тем временем продолжает расти: по данным ГУР, Россия только за август планирует произвести 11 тысяч ударных дронов , включая новые модификации "Герань-4" и "Герань-5", что усложняет задачи систем противовоздушной и противодроновой.