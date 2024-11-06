США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Напомним, недавно Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. В Японии заявили, что северокорейская ракета пролетела 86 минут. Это самый длинный зарегистрированный полет ракеты КНДР.

По данным Японии и Южной Кореи, ракета поднялась на рекордную высоту в 7000 км. Как отмечает профильное издание Defense Expresse, такая ракета могла бы преодолеть расстояние до 17 тысяч километров. То есть, фактически она могла бы поражать цели на территории Европы и США.

Украина осудила пуски ракеты Северной Кореей и назвала действия Пхеньяна безответственной провокацией.

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