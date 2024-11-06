США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети. В Японії заявили, що північнокорейська ракета пролетіла 86 хвилин. Це найдовший зареєстрований політ ракети КНДР.

За даним Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів. Як зазначає профільне видання Defense Expresse, така ракета могла б подолати відстань до 17 тисяч кілометрів. Тобто фактично вона могла б вражати цілі на території Європи та США.

Україна засудила пуски ракети Північною Кореєю та назвала дії Пхеньяна безвідповідальною провокацією.

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