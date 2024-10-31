КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету: что о ней известно

Около 00:10 по киевскому времени, сегодня, 31 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты. Поле длился 86 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Expresse .

Согласно данным Сеула и Токио, ракета поднялась на рекордную высоту в 7000 км и упала к западу от острова Окушири.

Хотя учебная боевая часть приземлилась в тысяче километров от места запуска, большая высота траектории, выбранная для испытания, свидетельствует, что при запуске по стандартному маршруту ракета способна преодолеть расстояние более 17 тысяч километров. Это открывает возможность достижения любой точки на территории Соединенных Штатов Америки и Европы. По сути, при такой дальности Пхеньян не может добраться только до некоторых регионов Южной Америки.

Вероятно, речь идет о твердотопливной ракете нового образца или обновленной версии Hwasong-18. В КНДР тем временем не предоставили конкретных деталей о типе ракеты, отметив лишь, что пуск был рекордным по показателям.

Как пишет издание, на сегодня единственной межконтинентальной баллистической ракетой на твердом топливе, известной в КНДР, считают именно Hwasong-18.

Анализ фотографий и технических характеристик ракеты Hwasong-18 свидетельствует о вероятном использовании российских технологий и компонентов. На это указывает сходство с российскими ракетами "Тополь-М" и его модернизированной версией "Ярс", что дает основания предполагать источник технологий для ее разработки.

Впрочем, пока неизвестно, является ли запущенная сегодня межконтинентальная боевая ракета обновленной версией Hwasong-18.

Ядерные угрозы КНДР и России

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил расширить список обстоятельств, при которых может быть использовано ядерное оружие . Этим он пытается усилить давление на западные страны и союзники Украины.

Однако, как пишет издание Time, западные лидеры уже не так боятся ядерных угроз со стороны России и высказываются все более решительно в поддержку Украины.

В конце сентября Северная Корея также присоединилась к ядерной риторике, подыгрывая российскому лидеру в попытках запугать мир.

Недавно Россия начала ядерные учения, вероятно, направленные на давление на США и страны, поддерживающие Украину. Больше деталей об этих событиях можно узнать в материале РБК-Украина "Ядерная тренировка" для Путина: что это означает и связано ли с выборами в США".