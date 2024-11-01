"Безответственная провокация". Украина осудила испытание КНДР баллистической ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Эта еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - отметили в министерстве.

МИД напомнил, что Северная Корея предоставила России не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и направляет свои войска для участия в войне против Украины, чем продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию.

"Испытание ракеты, достигшей максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельствует о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особая обеспокоенность на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР, что требует немедленного и решительного ответа мирового сообщества", - говорится в заявлении.

Украина призывает партнеров к немедленным действиям по противодействию режимам России и КНДР - от усиления санкций до поддержки плана победы.