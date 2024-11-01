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"Безответственная провокация". Украина осудила испытание КНДР баллистической ракеты

Киев, Пятница 01 ноября 2024 10:33
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"Безответственная провокация". Украина осудила испытание КНДР баллистической ракеты Фото: Украина осудила испытание КНДР баллистической ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина осудила испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Действия КНДР назвали безответственной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Эта еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - отметили в министерстве.

МИД напомнил, что Северная Корея предоставила России не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и направляет свои войска для участия в войне против Украины, чем продолжает сознательно дестабилизировать ситуацию.

"Испытание ракеты, достигшей максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельствует о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особая обеспокоенность на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР, что требует немедленного и решительного ответа мирового сообщества", - говорится в заявлении.

Украина призывает партнеров к немедленным действиям по противодействию режимам России и КНДР - от усиления санкций до поддержки плана победы.

Испытание ракеты КНДР

Напомним, 31 октября Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По словам японских военных, ракета летела около 86 минут. Это самый длинный зарегистрированный полет ракеты, выпущенной Пхеньяном.

По данным Японии и Южной Кореи, ракета поднялась на рекордную высоту в 7000 км. Аналитики считают, что такая ракета способна преодолеть расстояние более 17 тысяч километров. Это позволяет поражать цели на территории Европы и США.

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