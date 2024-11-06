США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Цель пуска - продемонстрировать готовность к сдерживанию ядерных угроз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования глобальных ударов Воздушных сил США.
Пуск ракеты состоялся в 23:01 5 ноября по тихоокеанскому времени.
Команда летчиков Командование глобального удара ВВС и экипаж ВМС осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной несколькими нацеленными главными блоками, с базы космических сил в Ванденберге (Калифорния).
Отмечается, что такие испытания проводились уже более 300 раз, и они не являлись реакцией на текущие события в мире. Пуск ракеты - это демонстрация того, что ядерные силы сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз и успокоения союзников.
Носитель межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III преодолел примерно 4200 миль (свыше 6700 километров) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на Маршалловых островах.
Напомним, недавно Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты. В Японии заявили, что северокорейская ракета пролетела 86 минут. Это самый длинный зарегистрированный полет ракеты КНДР.
По данным Японии и Южной Кореи, ракета поднялась на рекордную высоту в 7000 км. Как отмечает профильное издание Defense Expresse, такая ракета могла бы преодолеть расстояние до 17 тысяч километров. То есть, фактически она могла бы поражать цели на территории Европы и США.
Украина осудила пуски ракеты Северной Кореей и назвала действия Пхеньяна безответственной провокацией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.