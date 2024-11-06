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США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Каліфорнія, Середа 06 листопада 2024 16:08
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США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III Фото: США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III (afgsc.af.mil)
Автор: Наталія Юрченко

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Мета пуску - продемонструвати готовність до стримування ядерних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Пуск ракети відбувся о 23:01 5 листопада за тихоокеанським часом.

Команда льотчиків Командування глобального удару ВПС та екіпаж ВМС здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, оснащеної декількома націленими головними блоками, з бази космічних сил у Ванденбергу (Каліфорнія).

Зазначається, що такі випробування здійснювалися вже понад 300 разів, і вони не були реакцією на поточні події у світі. Пуск ракети - це демонстрація того, що ядерні сили стримування США є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз і заспокоєння союзників.

Носій міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III подолав приблизно 4200 миль (понад 6700 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети. В Японії заявили, що північнокорейська ракета пролетіла 86 хвилин. Це найдовший зареєстрований політ ракети КНДР.

За даним Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів. Як зазначає профільне видання Defense Expresse, така ракета могла б подолати відстань до 17 тисяч кілометрів. Тобто фактично вона могла б вражати цілі на території Європи та США.

Україна засудила пуски ракети Північною Кореєю та назвала дії Пхеньяна безвідповідальною провокацією.

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