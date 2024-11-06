США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Зазначається, що такі випробування здійснювалися вже понад 300 разів, і вони не були реакцією на поточні події у світі. Пуск ракети - це демонстрація того, що ядерні сили стримування США є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз і заспокоєння союзників.

Команда льотчиків Командування глобального удару ВПС та екіпаж ВМС здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, оснащеної декількома націленими головними блоками, з бази космічних сил у Ванденбергу (Каліфорнія).

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети. В Японії заявили, що північнокорейська ракета пролетіла 86 хвилин. Це найдовший зареєстрований політ ракети КНДР.

За даним Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів. Як зазначає профільне видання Defense Expresse, така ракета могла б подолати відстань до 17 тисяч кілометрів. Тобто фактично вона могла б вражати цілі на території Європи та США.

Україна засудила пуски ракети Північною Кореєю та назвала дії Пхеньяна безвідповідальною провокацією.

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