ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США приостанавливают выдачу виз гражданам России и еще 74 стран, - Fox News

Вашингтон, Среда 14 января 2026 17:44
UA EN RU
США приостанавливают выдачу виз гражданам России и еще 74 стран, - Fox News Иллюстративное фото: россиянам приостановят выдачу виз США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госдепартамент США приостанавливает выдачу виз гражданам 75 стран. Среди них - Россия и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В служебной записке Госдепа, которая есть в распоряжении у телеканала, консульским сотрудникам поручили отказывать в визах на основании действующего законодательства, пока ведомство пересматривает процедуры проверки и отбора заявителей.

В список стран, гражданам которых приостановили выдачу виз, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Fox News пишет, что пауза начнется 21 января и будет действовать бессрочно - до завершения пересмотра процедур визовой обработки.

"Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов неприемлемыми, если они могут стать публичным бременем для Соединенных Штатов и злоупотреблять щедростью американского народа", - сказал представитель Госдепартамента Томми Пигготт.

Он добавил, что иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Госдепартамент пересматривает процедуры иммиграционной обработки с целью предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут пользоваться пособиями и государственной поддержкой.

Журналисты уточняют, что исключения из новой приостановки будут "крайне ограниченными" и возможны только после того, как заявитель пройдет проверку на соответствие критериям "публичного бремени".

В Российском союзе туриндустрии уже пожаловались, что из-за такого решения туристический поток в США приостановлен "на неопределенное время".

Новые правила выдачи виз США

Напомним, с 2026 года в США ввели дополнительный сбор в размере 250 долларов за оформление большинства неиммиграционных виз, включая туристические, студенческие, рабочие и обменные.

Новый платеж под названием Visa Integrity Fee закреплен в законе One Big Beautiful Bill, подписанном президентом Дональдом Трампом, и не распространяется только на дипломатические визы категорий A и G.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Иран Туризм
Новости
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП