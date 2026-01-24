США изъяли венесуэльскую нефть из захваченных танкеров, и планируют продать, - Трамп

Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако отказался раскрывать их текущее местонахождение.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью New York Post.
По словам Трампа, США уже фактически контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах.
"Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так - у них нет нефти. Мы забираем нефть", - заявил он.
Он уточнил, что венесуэльская нефть сейчас поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.
Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть - Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.
"Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.
После устранения Николаса Мадуро в результате операции 3 января администрация Трампа взяла курс на контроль над добычей, переработкой и глобальным распределением венесуэльской нефти.
Ранее в этом месяце Трамп провел встречу с руководителями ведущих нефтяных компаний, на которой обсуждались инвестиции объемом 100 млрд долларов для восстановления и модернизации нефтяной отрасли страны.
Полученные средства от конфискованных танкеров планируют направить на восстановление Венесуэлы, а правительство США может компенсировать американским компаниям расходы на восстановление энергетического сектора.
Трамп также заявил, что доволен сотрудничеством с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
"Мы имеем прекрасные отношения с новым президентом. Она просто замечательная", - сказал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа требует от временной власти Венесуэлы прекратить экономическое сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
По информации трех источников, знакомых с планами Белого дома, выполнение этих условий является обязательным для временного президента Венесуэлы Делси Родригес, прежде чем стране позволят нарастить добычу нефти.
Также сообщалось, что Дональд Трамп не исключал возможности будущего визита в Венесуэлу и заявлял о намерении длительное время управлять процессами в стране с целью ее восстановления. По его словам, восстановление планируют осуществлять с использованием нефтяных ресурсов, которые США рассчитывают получать.
Кроме того, ранее Трамп заявлял, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Он отмечал, что сырье будут продавать по рыночным ценам, а контроль за использованием полученных средств он намерен осуществлять лично - "в интересах народа Венесуэлы и США".