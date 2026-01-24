США изъяли венесуэльскую нефть из захваченных танкеров, и планируют продать, - Трамп

По словам Трампа, США уже фактически контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах.

"Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так - у них нет нефти. Мы забираем нефть", - заявил он.

Он уточнил, что венесуэльская нефть сейчас поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.

Планы продажи и распределения прибыли

Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть - Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.

"Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

Контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы

После устранения Николаса Мадуро в результате операции 3 января администрация Трампа взяла курс на контроль над добычей, переработкой и глобальным распределением венесуэльской нефти.

Ранее в этом месяце Трамп провел встречу с руководителями ведущих нефтяных компаний, на которой обсуждались инвестиции объемом 100 млрд долларов для восстановления и модернизации нефтяной отрасли страны.

Полученные средства от конфискованных танкеров планируют направить на восстановление Венесуэлы, а правительство США может компенсировать американским компаниям расходы на восстановление энергетического сектора.

Трамп также заявил, что доволен сотрудничеством с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы имеем прекрасные отношения с новым президентом. Она просто замечательная", - сказал он.