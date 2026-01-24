США вилучили венесуельську нафту з захоплених танкерів, та планують продати, - Трамп

Сполучені Штати Америки вилучили нафту з семи нещодавно захоплених венесуельських танкерів, однак відмовився розкривати їхнє поточне місцезнаходження.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю New York Post.
За словами Трампа, США вже фактично контролюють нафтові ресурси, які перебували на танкерах.
"Я не маю права вам цього розповідати. Але скажімо так - у них немає нафти. Ми забираємо нафту", - заявив він.
Він уточнив, що венесуельська нафта наразі надходить на американські нафтопереробні заводи, зокрема в Х’юстоні та інших регіонах США.
Трамп повідомив, що США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною. За його словами, частину доходів отримає Венесуела, а частину - Сполучені Штати та великі нафтові компанії.
"Венесуела заробить більше грошей, ніж будь-коли раніше", - наголосив він.
Після усунення Ніколаса Мадуро в результаті операції 3 січня адміністрація Трампа взяла курс на контроль над видобутком, переробкою та глобальним розподілом венесуельської нафти.
Раніше цього місяця Трамп провів зустріч із керівниками провідних нафтових компаній, на якій обговорювалися інвестиції обсягом 100 млрд доларів для відновлення та модернізації нафтової галузі країни.
Отримані кошти від конфіскованих танкерів планують спрямувати на відбудову Венесуели, а уряд США може компенсувати американським компаніям витрати на відновлення енергетичного сектору.
Трамп також заявив, що задоволений співпрацею з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес.
"Ми маємо чудові стосунки з новим президентом. Вона просто чудова", - сказав він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від тимчасової влади Венесуели припинити економічну співпрацю з Росією, Китаєм, Іраном і Кубою.
За інформацією трьох джерел, обізнаних із планами Білого дому, виконання цих умов є обов’язковим для тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес, перш ніж країні дозволять наростити видобуток нафти.
Також повідомлялося, що Дональд Трамп не відкидав можливості майбутнього візиту до Венесуели та заявляв про намір тривалий час керувати процесами в країні з метою її відбудови. За його словами, відновлення планують здійснювати з використанням нафтових ресурсів, які США розраховують отримувати.
Крім того, раніше Трамп заявляв, що тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Він зазначав, що сировину продаватимуть за ринковими цінами, а контроль за використанням отриманих коштів він має намір здійснювати особисто - "в інтересах народу Венесуели та США".