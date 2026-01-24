США вилучили венесуельську нафту з захоплених танкерів, та планують продати, - Трамп

За словами Трампа, США вже фактично контролюють нафтові ресурси, які перебували на танкерах.

"Я не маю права вам цього розповідати. Але скажімо так - у них немає нафти. Ми забираємо нафту", - заявив він.

Він уточнив, що венесуельська нафта наразі надходить на американські нафтопереробні заводи, зокрема в Х’юстоні та інших регіонах США.

Плани продажу та розподілу прибутку

Трамп повідомив, що США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною. За його словами, частину доходів отримає Венесуела, а частину - Сполучені Штати та великі нафтові компанії.

"Венесуела заробить більше грошей, ніж будь-коли раніше", - наголосив він.

Контроль над нафтовою галуззю Венесуели

Після усунення Ніколаса Мадуро в результаті операції 3 січня адміністрація Трампа взяла курс на контроль над видобутком, переробкою та глобальним розподілом венесуельської нафти.

Раніше цього місяця Трамп провів зустріч із керівниками провідних нафтових компаній, на якій обговорювалися інвестиції обсягом 100 млрд доларів для відновлення та модернізації нафтової галузі країни.

Отримані кошти від конфіскованих танкерів планують спрямувати на відбудову Венесуели, а уряд США може компенсувати американським компаніям витрати на відновлення енергетичного сектору.

Трамп також заявив, що задоволений співпрацею з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес.

"Ми маємо чудові стосунки з новим президентом. Вона просто чудова", - сказав він.