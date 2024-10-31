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Германия пригрозила КНДР санкциями за участие в войне против Украины

Четверг 31 октября 2024 10:41
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Германия пригрозила КНДР санкциями за участие в войне против Украины Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия может ввести санкции против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), если она будет участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Себастьян Фишер в комментарии Deutsche Welle.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций", - сказал он.

Как отметил официальный представитель, немецкая сторона передала свою позицию временному представителю Северной Кореи, который был ранее вызван в Министерство иностранных дел Германии.

Также сообщается, что Германия обсудила с китайской стороной выводы НАТО и Соединенных Штатов Америки (США), которые указывают на возможность переброски северокорейских военных в Россию.

КНДР отправила войска в Украину

Недавно стало известно, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне с Украиной. Российский диктатор Владимир Путин объяснил это действиями в рамках "стратегического партнерства" между Российской Федерацией (РФ) и КНДР.

По информации от главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, военные из КНДР могут начать участие в боевых действиях против Украины уже в ноябре.

Издание Financial Times, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщило, что в Курскую область России уже прибыли три тысячи северокорейских военнослужащих, которые сейчас расположены примерно в 50 км от украинской границы.

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