ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США, Британия и Канада ввели санкции против Ирана за поставки России дронов

Четверг 25 апреля 2024 18:12
UA EN RU
США, Британия и Канада ввели санкции против Ирана за поставки России дронов Архивное фото: США, Британия и Канада ввели санкции против Ирана (defence-ua com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада ввели санкции против Ирана. Причиной этого стали поставки дронов из Тегерана в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении более чем десяти юридических, физических лиц и судов, которые сыграли центральную роль в содействии и финансировании тайной продажи иранских беспилотных летательных аппаратов для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана и войны России против Украины.

Речь идет о компании Sahara Thunder, которая играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже Ираном тысяч дронов. Многие из них в конце концов были переданы России для использования в агрессивной войне против Украины.

Под санкции попали не только компании из Ирана

Минфин США уточнил, что Великобритания и Канада также ввели санкции против нескольких юридических и физических лиц, участвующих в закупках Ираном дронов и другой военной деятельности.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансами. Разведка Брайан Нельсон сказал, что Министерство обороны Ирана продолжает дестабилизировать регион и мир, а также оказывает поддержку российской войне против Украины. В ведомстве уточнили, что под санкции также попали компании из Индии, ОАЭ, Панамы.

Сотрудничество России и Ирана

Иран с начала войны в Украине поддержал Россию и предоставил ей военную поддержку в виде дронов-камикадзе. В США также сообщали о поставках артснарядов из Тегерана в Москву.

Недавно официальный представитель НАТО заявлял, что Иран, скорее всего, начнет передачу баллистических ракет России.

А издание The Washington Post писало, что Россия рассматривает возможность передачи Ирана современным истребителям и средствам противовоздушной обороны для защиты от ударов Израиля и США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Великобритания Канада Санкции против Ирана Война в Украине
NEWS
Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики
Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится