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США расширили санкции против России: под ограничениями одна из крупнейших авиакомпаний

Вашингтон , Среда 01 мая 2024 21:17
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США расширили санкции против России: под ограничениями одна из крупнейших авиакомпаний Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 1 мая, ввели новые антироссийские санкции против физических и юридических лиц. В список вошла одна из крупнейших авиакомпаний "Победа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как отмечается на сайте Минфина, ограничения ввели не только против "Победы", но и по отношению к предприятиям ОПК. Речь, в частности, идет о:

  • автозаводе "Урал";
  • Брянском автозаводе;
  • заводе "Протон";
  • 48-м научно-исследовательском институте Минобороны России;
  • Томском электротехническом заводе;

Помимо российских физических и юридических лиц, ограничения также были нацелены на предприятия из Турции, Китая, Словакии, Бельгии и Кыргызстана, поскольку они могли помогать России обходить западные санкции.

Также ограничения ввели против Виктора Лабина, который проживает в Брюсселе. Российские СМИ утверждали, что он является сотрудником Главного разведывательного управления и помогает поставлять в Россию "незаменимые координатно-измерительные машины".

В Минфине США подчеркивают, что цель таких санкций - ограничить доходы Кремля и доступ россиян к товарам, которые необходимы для продолжения войны против Украины.

Всего в санкционный список попали более 200 физических и юридических лиц.

Обход санкций

Напомним, Россия всячески пытается обойти санкции, которые ввели против нее страны Запада. В этом стране-агрессору помогает ряд государств.

В частности, в российских ракетах, которые враг регулярно запускает по Украине, находят десятки деталей иностранного производства. При этом некоторые из них произвели в странах Запада.

Более детально о том, как Россия обходит санкции, - в материале РБК-Украина.

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