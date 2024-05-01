США расширили санкции против России: под ограничениями одна из крупнейших авиакомпаний
Соединенные Штаты Америки сегодня, 1 мая, ввели новые антироссийские санкции против физических и юридических лиц. В список вошла одна из крупнейших авиакомпаний "Победа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Как отмечается на сайте Минфина, ограничения ввели не только против "Победы", но и по отношению к предприятиям ОПК. Речь, в частности, идет о:
- автозаводе "Урал";
- Брянском автозаводе;
- заводе "Протон";
- 48-м научно-исследовательском институте Минобороны России;
- Томском электротехническом заводе;
Помимо российских физических и юридических лиц, ограничения также были нацелены на предприятия из Турции, Китая, Словакии, Бельгии и Кыргызстана, поскольку они могли помогать России обходить западные санкции.
Также ограничения ввели против Виктора Лабина, который проживает в Брюсселе. Российские СМИ утверждали, что он является сотрудником Главного разведывательного управления и помогает поставлять в Россию "незаменимые координатно-измерительные машины".
В Минфине США подчеркивают, что цель таких санкций - ограничить доходы Кремля и доступ россиян к товарам, которые необходимы для продолжения войны против Украины.
Всего в санкционный список попали более 200 физических и юридических лиц.
Обход санкций
Напомним, Россия всячески пытается обойти санкции, которые ввели против нее страны Запада. В этом стране-агрессору помогает ряд государств.
В частности, в российских ракетах, которые враг регулярно запускает по Украине, находят десятки деталей иностранного производства. При этом некоторые из них произвели в странах Запада.
Более детально о том, как Россия обходит санкции, - в материале РБК-Украина.
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