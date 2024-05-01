США расширили санкции против России: под ограничениями одна из крупнейших авиакомпаний

Соединенные Штаты Америки сегодня, 1 мая, ввели новые антироссийские санкции против физических и юридических лиц. В список вошла одна из крупнейших авиакомпаний "Победа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как отмечается на сайте Минфина, ограничения ввели не только против "Победы", но и по отношению к предприятиям ОПК. Речь, в частности, идет о:

автозаводе "Урал";

Брянском автозаводе;

заводе "Протон";

48-м научно-исследовательском институте Минобороны России;

Томском электротехническом заводе;

Помимо российских физических и юридических лиц, ограничения также были нацелены на предприятия из Турции, Китая, Словакии, Бельгии и Кыргызстана, поскольку они могли помогать России обходить западные санкции.

Также ограничения ввели против Виктора Лабина, который проживает в Брюсселе. Российские СМИ утверждали, что он является сотрудником Главного разведывательного управления и помогает поставлять в Россию "незаменимые координатно-измерительные машины".

В Минфине США подчеркивают, что цель таких санкций - ограничить доходы Кремля и доступ россиян к товарам, которые необходимы для продолжения войны против Украины.

Всего в санкционный список попали более 200 физических и юридических лиц.