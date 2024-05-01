Госдеп США ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел новые санкции против Российской Федерации. На этот раз ограничения были введены в частности против применения химического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Сегодня, 1 мая, США ввели санкции против более 280 физических и юридических лиц, чтобы наложить дополнительные расходы на Россию как за ее внешнюю агрессию, так и за внутренние репрессии.

В рамках этого действия Государственный департамент накладывает санкции на более 80 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто занимается:

развитием будущей России в области энергетики;

металлов;

горнодобывающей промышленности и экспортных мощностей;

уклонение от санкций и их обход;

усиление способности России вести войну против Украины.

Департамент также наложил санкции на три российские государственные организации, связанные с российскими программами химического и биологического оружия, и четыре российские компании, которые сделали вклад в такие организации.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы прервать поддержку российской военно-промышленной базы и ограничить использование Россией международной финансовой системы для дальнейшей войны против Украины", - говорится в заявлении Госдепа США.