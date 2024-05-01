ua en ru
Чт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине

США, Среда 01 мая 2024 22:48
UA EN RU
Госдеп США ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине Фото: США ввели новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел новые санкции против Российской Федерации. На этот раз ограничения были введены в частности против применения химического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Сегодня, 1 мая, США ввели санкции против более 280 физических и юридических лиц, чтобы наложить дополнительные расходы на Россию как за ее внешнюю агрессию, так и за внутренние репрессии.

В рамках этого действия Государственный департамент накладывает санкции на более 80 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто занимается:

  • развитием будущей России в области энергетики;
  • металлов;
  • горнодобывающей промышленности и экспортных мощностей;
  • уклонение от санкций и их обход;
  • усиление способности России вести войну против Украины.

Департамент также наложил санкции на три российские государственные организации, связанные с российскими программами химического и биологического оружия, и четыре российские компании, которые сделали вклад в такие организации.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы прервать поддержку российской военно-промышленной базы и ограничить использование Россией международной финансовой системы для дальнейшей войны против Украины", - говорится в заявлении Госдепа США.

Санкции США против России

Напомним, ранее сегодня список новых санкций против России обнародовало Министерство финансов США. В частности, под ограничениями оказалась одна из крупнейших авиакомпаний РФ.

Детальнее о санкциях и кто под них попал в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в феврале Министерство финансов США ввело санкции против государственной российской танкерной группы "Совкомфлот".

В свою очередь Россия, по данным западных СМИ, решила переименовать попавшие под санкции нефтяные танкеры США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ
Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше