США отслеживали сбитый китайский воздушный шар от его запуска с Хайнаня, - WP

Американские военные около семи дней следили за китайским разведывательным воздушным шаром перед тем, как его сбили над морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным источников в Пентагоне, военные проследили его маршрут с момента запуска с базы на китайском острове Хайнань.

Сообщается, что аэростат выровнялся по траектории полета, которая, как предполагают в разведке США, проходила над территорией США Гуама в западной части Тихого океана. В какой-то момент аэростат неожиданно развернулся на север, после чего оказался над Аляской, вошел в воздушное пространство Канады и континентальной части США.

По словам источников издания, в США изучают вероятность того, что аэростат мог оказаться в США случайно. Как отмечает газета, из-за этого аэростат могли сбить по ошибке.