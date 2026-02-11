США отрезали РФ и Китай от нефти Венесуэлы: в Москве кричат о дискриминации

Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время она запрещает любые транзакции для РФ и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало три лицензии, которые устанавливают условия для сделок с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.
Согласно новым правилам, любые соглашения с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA должны заключаться исключительно по законам США. В случае возникновения споров они будут решаться только в американских судах.
Деньги по сделкам должны поступать только в фонды, которые контролируют США. При этом создавать новые совместные предприятия для добычи нефти или газа в Венесуэле запрещено.
Также под полным запретом любые операции с компаниями или лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.
Нефтедобывающие компании потребуют разрешения США на использование спецоборудования и импорт буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.
В России отреагировали на запрет любых операций в Венесуэле. В частности, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров назвал это "дискриминацией".
"Решение США ограничить доступ России, Китая и Ирана к венесуэльским нефтяным проектам - это прямая дискриминация", - подчеркнул он.
В Венесуэле добывают почти миллион баррелей нефти в сутки. Согласно оценкам Управления энергетической информации (EIA) США, уже в ближайшие месяцы этот показатель может вырасти на 20%.
Напомним, в январе 2026 года США захватили семь танкеров с венесуэльской нефтью, после чего изъяли ее. Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.
Позже, 28 января, Reuters сообщило, что США работают над тем, чтобы в ближайшее время отменить некоторые санкции против энергетического сектора Венесуэлы, в частности, нефти.
Кроме того, уже 30 числа администрация Трампа разрешила своим компаниям добывать и экспортировать венесуэльскую нефть.