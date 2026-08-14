США отреагировали на визит Путина на Курильские острова

Американский дипломат подчеркнул, что Япония является "важнейшим союзником" США и может рассчитывать на непреклонную поддержку.

Вашингтон четко признает японский суверенитет над Северными территориями - так в Японии называют Курильские острова.

"Япония и США прилагают усилия для содействия процветанию Индо-Тихоокеанского региона благодаря своему союзничеству. Мы решительно выступаем против любых действий, которые могут подорвать мир и стабильность в регионе", - заявил Гласс.

Что предшествовало

Напомним, 13 августа российский диктатор впервые посетил остров Итуруп. Во время поездки он побывал на рыбоперерабатывающем заводе Ясный и пообщался с местными жителями. В Токио сразу отреагировали на визит Путина, выразив решительный протест.

В тот же день премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что спорные острова являются неотъемлемой частью японской территории и раскритиковала поездку Путина.

Кроме того, японская сторона вызвала посла РФ Николая Ноздрева, чтобы вручить ему официальный протест.

Отметим, МИД Украины также осудило визит Путина. В ведомстве заявили, что Кремль пытается запугать Японию и легитимизировать оккупацию чужих территорий, отметив полную солидарность Киева с Токио.