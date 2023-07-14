Путин приедет на саммит БРИКС, - президент ЮАР

Российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eyewitness News.

Рамафоса на заседании Делового совета БРИКС в Сендтоне в четверг вечером заявил, что саммит пройдет в очном формате.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом - нет. Он пройдет лицом к лицу, глаза в глаза", - сказал президент ЮАР.

В тот же день глава Делового совета БРИКС Ставрус Нихалоу заверил, что все лидеры примут участие лично. Речь идет о главах Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

"Ожидайте нескольких глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС посетят форум", - подчеркнул Нихалоу.

Что этому предшествовало

Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Однако визит российского диктатора Путина до сих пор остается под вопросом, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за депортацию украинских детей.

Согласно законодательству Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

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