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В США отреагировали на отказ Путина приехать на саммит БРИКС

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Четверг 20 июля 2023 00:48
В США отреагировали на отказ Путина приехать на саммит БРИКС Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки отреагировали на отказ российского диктатора Владимира Путина уехать в Южную Африку для участия в саммите БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа Мэттью Миллера.

В Госдепе отметили, что Путин отказался от личного присутствия на саммите БРИКС из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом и это свидетельствует об окончательной потере авторитета.

"Нет лучшего примера, лучшей иллюстрации существенного ухудшения авторитета России в мире, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли сможет уехать за границу", – сказал Миллер.

Он добавил, что положение Российской Федерации в мире значительно ухудшилось из-за начавшейся в Украине войны, что стало стратегическим поражением для Путина.

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит его.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся подписателем Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.

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