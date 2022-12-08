ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США отреагировали на "пустые" угрозы Путина о ядерном оружии

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 08 декабря 2022 07:16
США отреагировали на "пустые" угрозы Путина о ядерном оружии Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США осудили "пустые разговоры" президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии после того, как он в своем выступлении заявил о новых рисках атомной войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об это заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Он сказал, что заявления Путина о ядерном оружие "безответственны".

"Мы считаем, что любые пустые разговоры абсолютно безответственны. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - добавил Прайс.

Он напомнил, что ядерные державы со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть".

"Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", - добавил Прайс.

Напомним, говоря о продолжении войны Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющими в распоряжении средствами" и напомнил об угрозе ядерной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие
NEWS
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны