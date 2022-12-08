США відреагували на "порожні" погрози Путіна щодо ядерної зброї

США засудили "порожні погрози" президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю після того, як він у своєму виступі заявив про нові ризики атомної війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" , про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Він сказав, що заяви Путіна про ядерну зброю "безвідповідальні".

"Ми вважаємо, що будь-які балачки абсолютно безвідповідальні. Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і друга теж не застосує. Тому що можливості застосування ядерного удару по нашій території сильно обмежені", - додав Прайс.

ВІн нагадав, що ядерні держави з часів холодної війни, включаючи Китай, Індію, Сполучені Штати та саму Росію, завжди гарантували, що "ядерна війна - це те, що ніколи не можна розпочинати і що її не можна виграти".

"Це небезпечно та суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни", - додав Прайс.

Нагадаємо, говорячи про продовження війни Путін сказав, що РФ "захищатиме себе усіма засобами, що мають у розпорядженні" і нагадав про загрозу ядерної війни.

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