США отправляют к границе с Мексикой 1000 военных, - Sky News

США усиливают границу с Мексикой. К границе между странами планируется отправить тысячу американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам анонимного американского чиновника, к границе с Мексикой армия США намерена направить около 1000 военных.

Чиновник не сказал конкретно, когда произойдет развертывание, но, по его словам, они присоединятся к тысячам военных Национальной гвардии, которые уже находятся на границе, согласно указу президента США Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения.

Трамп неоднократно обещал провести крупнейшую депортацию в истории США.

Готовясь к потенциальному наплыву, Мексика начала строительство гигантских палаточных приютов в городе Сьюдад-Хиарес в рамках плана правительства создать центры в девяти городах на севере страны.