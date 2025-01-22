США отправляют к границе с Мексикой 1000 военных, - Sky News
США усиливают границу с Мексикой. К границе между странами планируется отправить тысячу американских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам анонимного американского чиновника, к границе с Мексикой армия США намерена направить около 1000 военных.
Чиновник не сказал конкретно, когда произойдет развертывание, но, по его словам, они присоединятся к тысячам военных Национальной гвардии, которые уже находятся на границе, согласно указу президента США Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения.
Трамп неоднократно обещал провести крупнейшую депортацию в истории США.
Готовясь к потенциальному наплыву, Мексика начала строительство гигантских палаточных приютов в городе Сьюдад-Хиарес в рамках плана правительства создать центры в девяти городах на севере страны.
Однако местный чиновник Энрике Ликон описал эти планы как "беспрецедентные", поскольку ожидается, что приюты будут готовы принять тысячи людей за считанные дни.
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии.
Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Заметим, что первый день на посту президента Трамп начал с подписания сразу ряда указов. Они касались энергетики, иммиграционной политики и нацбезопасности. А также, он отменил ряд решений администрации Джо Байдена.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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