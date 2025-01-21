ЧП на границе с Мексикой. Трамп приказал готовить военную поддержку пограничной миссии

Президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии. Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и CNN .

Трамп дал приказ руководству Пентагона или министрам военной службы готовить "столько подразделений или членов Вооруженных сил, включая резерв готовности и Национальную гвардию, сколько министр обороны считает нужным" для поддержания безопасности на границе.

Отметим, что объявленное сегодня новым президентом Штатов чрезвычайное положение (ЧП) на южной границе позволяет дополнительное использование ресурсов Минобороны на границе.

Распоряжение Трампа также предписывает министрам обороны и внутренней безопасности сотрудничать с Генеральным прокурором по пересмотру политики, где это возможно, чтобы убедиться, что "политика применения силы предоставляет приоритет безопасности" персонала Пентагона и Министерства внутренней безопасности на границе.

"Суверенитет Америки подвергается нападению... Это нападение на американский народ и целостность суверенных границ Америки представляет серьезную угрозу для нашей нации", - заявил Трамп в понедельник.

Он добавил, что из-за серьезности и чрезвычайности этой "нынешней опасности и непосредственной угрозы" необходимо, чтобы Вооруженные силы "приняли все необходимые меры, чтобы помочь Департаменту внутренней безопасности получить полный оперативный контроль над южной границей".

Дополнительное исполнительное распоряжение содержит приказ главе Пентагона представить требования к подготовке и оценке, касающиеся миссии NORTHCOM по "закрытию границ и поддержанию суверенитета, территориальной целостности и безопасности Соединенных Штатов".

В разговоре с журналистами представитель оборонного ведомства США заявил в понедельник, что Пентагон "полностью предан выполнению приказов нашего главнокомандующего и выполняет это немедленно под его руководством".

Сейчас на границе находится примерно 2200 военнослужащих США в составе Оперативной группы под руководством Северного командования (Joint Task Force-North).

Эти войска уполномочены выполнять такие действия, как ввод данных, техническое обслуживание транспортных средств, транспортировка, обучение, выявление и мониторинг, рассказал CNN в понедельник представитель JTFN.

Трамп подписал указы об усилении защиты границы

Как сообщалось ранее, в первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал список действий исполнительной власти по вопросам иммиграции, которые включает обозначение наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это может дать возможность использовать военные силы на территории Мексики

Признание картелей иностранными террористическими организациями также может привести к ужесточению финансовых санкций и юридических последствий в США против причастных лиц.

Трамп также подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США (с Мексикой), что приведет к развертыванию дополнительных ресурсов Пентагона и развертыванию вооруженных сил для завершения строительства пограничной стены, среди других мер. Он сосредоточен только на безопасности южной границы.

Подробнее о первых указах, которые подписал Трамп в начале своего президентства, - читайте в материале РБК-Украина.