США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами анонімного американського чиновника, до кордону з Мексикою армія США має намір направити близько 1000 військових.

Чиновник не сказав конкретно, коли відбудеться розгортання, але, за його словами, вони приєднаються до тисяч військових Національної гвардії, які вже знаходяться на кордоні, згідно з указом президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану.

Трамп неодноразово обіцяв провести найбільшу депортацію в історії США.

Готуючись до потенційного напливу, Мексика почала будівництво гігантських наметових притулків у місті Сьюдад-Хіарес у рамках плану уряду створити центри в дев’яти містах на півночі країни.