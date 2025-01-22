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США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News

США, Середа 22 січня 2025 19:52
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США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News Фото: США посилюють кордон із Мексикою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США посилюють кордон із Мексикою. До кордону між країнами планується відправити тисячу американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами анонімного американського чиновника, до кордону з Мексикою армія США має намір направити близько 1000 військових.

Чиновник не сказав конкретно, коли відбудеться розгортання, але, за його словами, вони приєднаються до тисяч військових Національної гвардії, які вже знаходяться на кордоні, згідно з указом президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану.

Трамп неодноразово обіцяв провести найбільшу депортацію в історії США.

Готуючись до потенційного напливу, Мексика почала будівництво гігантських наметових притулків у місті Сьюдад-Хіарес у рамках плану уряду створити центри в дев’яти містах на півночі країни.

Проте місцевий чиновник Енріке Лікон описав ці плани як "безпрецедентні", оскільки очікується, що притулки будуть готові прийняти тисячі людей за лічені дні.

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії.

Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Зауважимо, що перший день на посаді президента Трамп почав із підписання відразу низки указів. Вони стосувались енергетики, імміграційної політики та нацбезпеки. А також, він скасував низку рішень адміністрації Джо Байдена.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Мексика Дональд Трамп
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