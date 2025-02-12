США не отправят солдат в Украину в рамках гарантий безопасности, - глава Пентагона

США не будут отправлять в Украину своих солдат. Гарантии безопасности должна обеспечить Европа.
Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил во время заседания в формате "Рамштайн".
Он подчеркнул, что продолжительный мир в Украине должен быть подкреплен гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. И это не должен быть "Минск 3.0".
"США не верят в то, что членство Украины в НАТО является реалистичным следствием самих переговоров. Вместо этого любые гарантии безопасности должны быть поддержаны способными европейскими и неевропейскими силами и средствами", - добавил Хегсет.
По его словам, миротворцев в Украину нужно направлять не в рамках НАТОвских миссий, они не должны подпадать под 5 статью договора НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.
При этом, как добавил глава Минобороны США, должен быть мощный механизм надзора со стороны международного сообщества.
"Четко говоря, в рамках гарантий безопасности американские силы не будут размещены в Украине", - уточнил Хегсет.
Напомним, последнее время некоторые страны Европы обсуждают возможность отправки своих миротворцев в Украину в случае достижения мирного соглашения с Россией.
Миротворцы могли бы следить за соблюдением режима прекращения огня, а также стать сдерживающей силой, которая не допустит повторного нападения России.
NYT со ссылкой на экспертов написало о том, что только европейских миротворцев в Украине будет недостаточно. Россия, вероятно, не побоится на них напасть.
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