UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

США не відправлять солдатів в Україну в рамках гарантій безпеки, - глава Пентагону

Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа.

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

Він наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. І це не має бути "Мінськ 3.0".

"США не вірять у те, що членство України в НАТО є реалістичним наслідком самих переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підтримані спроможними європейськими та неєвропейськими силами та засобами", - додав Гегсет.

За його словами, миротворців в Україну потрібно направляти не в рамках НАТОвських місій, вони не повинні підпадати під 5 статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

При цьому, як додав очільник Міноборони США, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти.

"Чітко кажучи, в рамках гарантій безпеки американські сили не будуть розміщені в Україні", - уточнив Гегсет.

Ідея про європейських миротворців в Україні

Нагадаємо, останнім часом деякі країни Європи обговорюють можливість відправки своїх миротворців в Україну в разі досягнення мирної угоди з Росією.

Миротворці могли б стежити за дотриманням режиму припинення вогню, а також стати стримувальною силою, яка не допустить повторного нападу Росії.

NYT з посиланням на експертів написало про те, що тільки європейських миротворців в Україні буде недостатньо. Росія, ймовірно, не побоїться на них напасти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніГарантії безпеки