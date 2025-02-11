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Главной темой Мюнхенской конференции станет отправка европейских миротворцев в Украину, - NYT

Вторник 11 февраля 2025 16:33
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Главной темой Мюнхенской конференции станет отправка европейских миротворцев в Украину, - NYT Иллюстративное фото: отправку европейских миротворцев в Украину могут обсудить на Мюнхенской конференции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отправка европейских миротворцев в Украину станет ключевой темой обсуждений во время Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится уже на этой неделе, 14-16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

NYT напоминает, что перспектива заключения мирного соглашения между Украиной и Россией привела к активному обсуждению вопроса отправки европейских войск в Украину, чтобы они наблюдали за прекращением огня и помогали сдерживать Россию от возможного повторного вторжения. Но конкретных инициатив пока нет и непонятно, согласится ли на это российский диктатор Владимир Путин.

"Эта тема наверняка станет главной для обсуждения на этой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио", - пишет издание.

Вопрос отправки в Украину своих миротворцев уже подняли Франция, Британия, а также страны Балтии. В то же время немецкие чиновники считают такую идею преждевременной.

NYT допускает, что без участия в такой инициативе американских солдат и военной техники, европейские войска подверглись бы серьезному риску и даже нападениям со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что если Украину не примут в НАТО, то понадобится до 200 тысяч иностранных войск, чтобы обеспечить ее безопасность. Но, по данным издания, аналитики считают такую цифру слишком большой, поскольку она, к примеру, превышает в три раза численность армии Британии.

Как отметил заслуженный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, для реальных сил сдерживания обычно требуется "более 100 000 военнослужащих, направленных на выполнение миссии" для регулярных ротаций и чрезвычайных ситуаций.

В то же время бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон подчеркивает, что европейская готовность "сделать что-то полезное для Украины" без США важна, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, вопрос завершения войны России против Украины станет ключевым в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Ожидается, что в конференции будет принимать участие президент Украины Владимир Зеленский.

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