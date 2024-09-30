США отправят дополнительные истребители и несколько тысяч военных на Ближний Восток

По словам Сингх, усиленное присутствие США на Ближнем Востоке будет обеспечено несколькими эскадрильями истребителей.

Дополнительный контингент включает в себя эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 и F-22, а также персонал, необходимый для их поддержки.

Ранее предполагалось, что истребители прибудут на место и заменят уже имеющиеся эскадрильи. Вместо этого и имеющиеся, и новые самолеты останутся на месте, чтобы удвоить текущее присутствие.

На днях министр обороны США Ллойд Остин также объявил о временном продолжении пребывания в регионе авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln и связанных с ней эскадрилий.

Сингх объяснила, что истребители находятся там не для помощи в эвакуации, а для защиты американских войск.