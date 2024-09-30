Министр обороны Израиля анонсировал начало "следующей фазы" войны против "Хезболлы"

Вскоре начнется следующая фаза войны Израиля против ливанской группировки "Хезболла". Это дополнительно указывает на то, что ЦАХАЛ планирует начать наземную операцию в Ливане.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.