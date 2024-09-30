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Министр обороны Израиля анонсировал начало "следующей фазы" войны против "Хезболлы"

Израиль, Понедельник 30 сентября 2024 19:14
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Министр обороны Израиля анонсировал начало "следующей фазы" войны против "Хезболлы" Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вскоре начнется следующая фаза войны Израиля против ливанской группировки "Хезболла". Это дополнительно указывает на то, что ЦАХАЛ планирует начать наземную операцию в Ливане.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Вскоре начнется следующая фаза войны против "Хезболлы". Это станет весомым фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам завершить важную миссию возвращения жильцов в их дома", - заявил Галлант.

По его словам, израильские военные планируют "сместить центр притяжения к северу".

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, 28 сентября, израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.

По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.

В то же время США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного разрешения конфликта.

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Израиль Ливан Хезболла
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