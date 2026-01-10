США отказались от 66 международных организаций: Рубио раскрыл причины
США решили выйти из 66 международных структур. По словам Вашингтона большинство из них стали бюрократическими и перестали отвечать интересам Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.
Марко Рубио заявил, что выход из 66 международных организаций является вынужденным шагом, направленным на защиту национальных интересов и финансовой ответственности.
По его словам, Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в создании современной международной системы, но со временем она превратилась в "громоздкую и неэффективную сеть учреждений".
"Сотни международных организаций имеют дублирующие полномочия, слабое управление и минимальные результаты", - подчеркнул Рубио.
Он подчеркнул, что даже те структуры, которые когда-то приносили пользу, сегодня стали бюрократическими аппаратами или политизированными платформами, которые противоречат интересам США.
"Эпоха пустых чеков международным бюрократиям завершилась", - заявил госсекретарь.
По результатам анализа администрации Дональда Трампа, эти 66 организаций были признаны "неэффективными, ненужными и вредными". Рубио подчеркнул, что дальнейшее участие США в таких структурах означало бы предательство национального долга.
В то же время он заверил, что США не изолируются от мира, а лишь отказываются от устаревшей модели глобального управления, в которой американские налогоплательщики вынуждены финансировать неэффективные международные механизмы.
"Мы готовы возглавить процесс реформ и поддерживать только те институты, которые дают реальные результаты", - добавил Рубио.
Напомним, на этой неделе президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций. Документ предусматривает прекращение финансирования и участия страны в 31 структуре ООН и 35 за ее пределами.
Среди органов Организации Объединенных Наций, которые покидают США, - Департамент по экономическим и социальным делам и Фонд миростроительства.
Также США повторно выходят из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Также Америка выходит из ряда европейских и международных институтов, в частности Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, Венецианской комиссии, Международного агентства по возобновляемой энергетике и Комиссии по экологическому сотрудничеству.