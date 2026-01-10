ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США отказались от 66 международных организаций: Рубио раскрыл причины

США, Суббота 10 января 2026 22:26
UA EN RU
США отказались от 66 международных организаций: Рубио раскрыл причины Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

США решили выйти из 66 международных структур. По словам Вашингтона большинство из них стали бюрократическими и перестали отвечать интересам Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.

Марко Рубио заявил, что выход из 66 международных организаций является вынужденным шагом, направленным на защиту национальных интересов и финансовой ответственности.

По его словам, Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в создании современной международной системы, но со временем она превратилась в "громоздкую и неэффективную сеть учреждений".

"Сотни международных организаций имеют дублирующие полномочия, слабое управление и минимальные результаты", - подчеркнул Рубио.

Он подчеркнул, что даже те структуры, которые когда-то приносили пользу, сегодня стали бюрократическими аппаратами или политизированными платформами, которые противоречат интересам США.

"Эпоха пустых чеков международным бюрократиям завершилась", - заявил госсекретарь.

По результатам анализа администрации Дональда Трампа, эти 66 организаций были признаны "неэффективными, ненужными и вредными". Рубио подчеркнул, что дальнейшее участие США в таких структурах означало бы предательство национального долга.

В то же время он заверил, что США не изолируются от мира, а лишь отказываются от устаревшей модели глобального управления, в которой американские налогоплательщики вынуждены финансировать неэффективные международные механизмы.

"Мы готовы возглавить процесс реформ и поддерживать только те институты, которые дают реальные результаты", - добавил Рубио.

Напомним, на этой неделе президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций. Документ предусматривает прекращение финансирования и участия страны в 31 структуре ООН и 35 за ее пределами.

Среди органов Организации Объединенных Наций, которые покидают США, - Департамент по экономическим и социальным делам и Фонд миростроительства.

Также США повторно выходят из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Также Америка выходит из ряда европейских и международных институтов, в частности Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, Венецианской комиссии, Международного агентства по возобновляемой энергетике и Комиссии по экологическому сотрудничеству.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка