США отказались от 66 международных организаций: Рубио раскрыл причины

США решили выйти из 66 международных структур. По словам Вашингтона большинство из них стали бюрократическими и перестали отвечать интересам Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.

Марко Рубио заявил, что выход из 66 международных организаций является вынужденным шагом, направленным на защиту национальных интересов и финансовой ответственности.

По его словам, Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в создании современной международной системы, но со временем она превратилась в "громоздкую и неэффективную сеть учреждений".

"Сотни международных организаций имеют дублирующие полномочия, слабое управление и минимальные результаты", - подчеркнул Рубио.

Он подчеркнул, что даже те структуры, которые когда-то приносили пользу, сегодня стали бюрократическими аппаратами или политизированными платформами, которые противоречат интересам США.

"Эпоха пустых чеков международным бюрократиям завершилась", - заявил госсекретарь.

По результатам анализа администрации Дональда Трампа, эти 66 организаций были признаны "неэффективными, ненужными и вредными". Рубио подчеркнул, что дальнейшее участие США в таких структурах означало бы предательство национального долга.

В то же время он заверил, что США не изолируются от мира, а лишь отказываются от устаревшей модели глобального управления, в которой американские налогоплательщики вынуждены финансировать неэффективные международные механизмы.

"Мы готовы возглавить процесс реформ и поддерживать только те институты, которые дают реальные результаты", - добавил Рубио.