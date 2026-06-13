США отказались продать ракеты Tomahawk Германии из-за страха перед РФ, - Politico

Пентагон заблокировал продажу дальнобойных ракет "Томагавк" Берлину. Это решение может означать конец системы безопасности, которая действовала в Европе почти 80 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

Что предшествовало решению

Отказ продать ракеты Германии стал не первым шагом США в этом направлении. Ранее Вашингтон уже

вывел 5 тысяч военнослужащих из Германии;

приостановил развертывание американского батальона с ракетами "Томагавк";

сократил запланированный вклад бомбардировщиками, истребителями, эсминцами и подводными лодками для НАТО.

Пентагон объясняет эти шаги желанием восстановить баланс взносов Европы и США в оборону континента.

Почему это настораживает

Решение по "Томагавкам" указывает на более глубокую проблему. Вашингтон не просто сокращает собственное военное присутствие в Европе - он не дает союзникам возможности самим получить высокоточное оружие, опасаясь реакции со стороны России.

Фактически США пытаются отделить собственную безопасность от безопасности Европы.

В 2019 году первая администрация президента США Дональда Трампа вышла из этого договора из-за нарушения Россией его условий. После этого страны НАТО начали обсуждать развертывание собственных дальнобойных ракет.

"Томагавки" должны были стать временным решением, пока европейские страны разработают собственные системы. Теперь этот пробел снова открыт.

Несколько недель администрация Трампа жаловалась, что НАТО недостаточно поддержало войну США и Израиля против Ирана.

Европейские страны уже увеличивают расходы на оборону и создают собственные средства дальнего удара, некоторые из которых имеют двойной обычный и ядерный потенциал. Это будут суверенные системы, и США не будут иметь права голоса по их использованию.

Разъединение не означает, что Европа останется беззащитной. Но безопасность Европы и США больше не будет рассматриваться как единое целое, пишет издание.