США могут впервые предоставить Украине дальнобойные ракеты, - Reuters
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи, в который могут войти дальнобойные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Два официальных представителя США, проинформированных по этому вопросу, сообщили, что в новый пакет военной помощи суммой 2,2 млрд долларов планируют включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
Эти ракеты могут запускаться с установок HIMARS и имеют дальность поражения 150 км. Отметим, что Украина ожидала этих ракет в последнем пакете военной помощи, но тогда их так и не объявили.
Кроме ракет в пакет войдут противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для ПВО Patriot.
О новой помощи, по информации журналистов, будет объявлено в конце недели.
Напомним, что США планируют вскоре объявить о новом пакете военной помощи Украине.
Напомним, ранее стало известно, что Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину. Также в конце февраля планируется объявить еще один крупный пакет военной помощи нашей стране .
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