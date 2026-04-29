США будут выдавать "юбилейный паспорт" с Трампом, но не всем

Отмечается, что Дональд Трамп станет первым в истории президентом, чье изображение разместят в проездном документе при его жизни. Концепцию разрабатывали несколько месяцев и окончательное решение уже приняли.

На внутренней странице напечатают фото Трампа и это будет изображение политика со строгим лицом, говорится в материале.

Но получить такую книгу смогут не все - пока она будет доступна только в паспортном столе Вашингтона. Выдавать документ будут исключительно по запросу заявителя. Те, кто не хочет видеть Трампа в своем паспорте, смогут выбрать стандартный вариант.

Обновленный дизайн и усиленная защита

Изменения коснутся и внешнего вида. На обложке надпись "Соединенные Штаты Америки" выполнят жирным золотым шрифтом. Слово "Паспорт" перенесут вниз. Это обратный порядок по сравнению с обычными образцами.

Главные особенности новинки:

золотой флаг на задней обложке;

число 250, окруженное звездами;

персонализированные иллюстрации внутри.

Представитель Госдепа Томми Пиготт объяснил детали: "В июле, когда Соединенные Штаты празднуют 250-летие Америки, Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события. Эти паспорта будут иметь персонализированные иллюстрации и улучшенные изображения, сохраняя при этом те же самые функции безопасности, которые делают паспорт США самым безопасным документом в мире".

Кто еще из президентов попадал в паспорта

Обычно американские документы содержат только изображения лидеров прошлого. До сих пор в паспортах можно было увидеть только четырех президентов. Это те, чьи профили высечены на горе Рашмор в Южной Дакоте.

Речь идет о Джордже Вашингтоне, Томасе Джефферсоне, Теодоре Рузвельте и Аврааме Линкольне. Теперь к этому почетному списку присоединится и Дональд Трамп.

Современные паспорта также наполнены другими символами свободы. В них есть изображения Статуи Свободы, Колокола Свободы и Зала Независимости. Также там цитируют Мартина Лютера Кинга-младшего и Джона Кеннеди.