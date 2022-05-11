ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США вірять у дипломатичне рішення закінчення війни в Україні, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 11 травня 2022 00:46
США вірять у дипломатичне рішення закінчення війни в Україні, - Білий дім Фото: Джен Псакі, прессекретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США сподіваються на дипломатичне рішення закінчення війни в Україні. Однак у Білому домі не спостерігають залучення в таку роботу російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що США визначають свою роль у питанні підтримки України "за столом переговорів і у військовому сенсі".

"Ми, зрозуміло, вважаємо, що це буде врегульовано за допомогою дипломатичного процесу, за допомогою дипломатичного рішення", - заявила пані Псакі.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що переговорний процес між Україною і Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом.

Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України і Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки