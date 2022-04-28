Зеленський: будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України і РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі проведення будь-яких фейкових "референдумів" на захоплених російськими окупантами територіях вони не будуть визнані Україною та світом, а також ускладнять можливі переговори Києва з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Вважаю, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу нашу територію", - наголосив глава держави після переговорів з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем в Києві.
Зеленський нагадав, що в окупованих містах українці виходили на протести проти озброєних російських окупантів.
"Це (псевдореферендум) нічого не дасть, окрім того, що це ще одне ускладнення імовірних, вже хоч якихось імовірних перемовин України та Росії... Мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин... Якщо хочеться все це ускладнювати вже для всієї Європи та світу, то можна продовжувати гратися в ці референдуми, які не дадуть жодного результату - ні поточного, ні історичного", - сказав президент.
Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області. Так, рашисти вже почали друкувати бюлетені.
Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.