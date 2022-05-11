США верят в дипломатическое решение окончания войны в Украине, - Белый дом

США надеются на дипломатическое решение окончания войны в Украине. Однако в Белом доме не наблюдают вовлечения в такую работу российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что США определяют свою роль в вопросе поддержки Украины "за столом переговоров и в военном смысле".

"Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения" , - заявила госпожа Псаки.