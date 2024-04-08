США, Великобритания и Австралия хотят привлечь Японию для противодействия влиянию Китая

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия намерены начать переговоры по привлечению новых членов в организацию AUKUS. Вашингтон настаивает на привлечении Японии в качестве сдерживающего фактора против роста влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Оборонный пакт AUKUS, сформированный тремя странами в 2021 году, является частью усилий трех стран, направленных на противодействие растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин назвал пакт опасным и предупредил, что он может спровоцировать региональную гонку вооружений.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в понедельник, 8 марта, министры обороны стран-членов AUKUS объявят о начале переговоров, связанных со второй составляющей альянса. Она предусматривает сотрудничество по направлениям "подводные возможности" и "гиперзвуковое оружие". Впрочем, они не рассматривают возможности расширения первого компонента, который сосредоточен на закупке Австралией атомных подводных лодок.

Это заявление будет сделано накануне визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите в Белом доме на исторической трехсторонней встрече США, Японии и Филиппин в четверг, 11 апреля. В среду США и Япония объявят о крупнейшем обновлении своего альянса по безопасности с 1960 года.

Обещание начать консультации по расширению Альянса является компромиссом между союзниками после того, как некоторые американские чиновники настаивали на том, чтобы Япония официально присоединилась к AUKUS в качестве члена Альянса.

AUKUS был основан в 2021 году и тогда шли разговоры о том, что в определенный момент к Целевой линии II присоединятся и другие страны. Будучи критически важным союзником в Азии для каждого члена Альянса, Япония была естественным кандидатом на союз под названием Jaukus.

Например, Япония увеличивает свои оборонные расходы, инвестируя больше средств в разработку гиперзвуковых вооружений. Привлечение других партнеров также помогло бы распределить расходы на разработку технологий, пишет Financial Times.

Появились предположения, что Токио будет предложено работать над Целевой линией II, особенно после того, как посол США в Токио Рам Эмануэль на этой неделе заявил, что Япония "вот-вот станет первым дополнительным партнером по Столбу II".

Некоторые в правительстве США частным образом приветствовали его вмешательство, надеясь, что оно придаст импульс привлечению Японии к AUKUS. Однако его комментарии взбудоражили Белый дом, Лондон, Канберру и Токио, поскольку согласия не было достигнуто.

Издание отмечает, что Австралия и Великобритания месяцами отказывались от идеи приглашения Японии, отчасти потому, что они хотят сосредоточиться на устранении существующих осложнений в трехстороннем сотрудничестве.

Заместитель госсекретаря США и сторонник участия Японии в AUKUS Курт Кэмпбелл на прошлой неделе заявил, что США отдельно занимаются разработкой и совместным производством как с Великобританией, так и с Австралией, но "то, как мы будем трехсторонне сотрудничать со временем, является сложной задачей".

Великобритания и Австралия также, как и многие в Вашингтоне, обеспокоены тем, что Японии все еще не хватает систем безопасности, необходимых для защиты очень чувствительной информации. Кэмпбелл признал, что Токио предстоит еще многое сделать, заявив, что США призвали его принять меры.

"Япония предприняла некоторые из этих шагов, но не все", - сказал Кэмпбелл на мероприятии AUKUS в аналитическом центре в Вашингтоне CNAS.

Канберра подчеркивает необходимость сосредоточиться на программе подводных лодок, прежде чем расширять AUKUS, привлекая страны ко второму компоненту.

"Все трое до сих пор соглашаются с тем, что приоритетом является закрепление первого компонента", - сказал человек, знакомый с дискуссиями между союзниками по AUKUS.

Этот вопрос вызвал много дебатов между союзниками и внутри администрации США. В какой-то момент возникла идея, чтобы Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступили с совместным заявлением, которое бы имело большее влияние. Но в конце концов, стороны решили, что об этом должны объявить министры обороны.

Заявление AUKUS потенциально проложит путь для Байдена и Кисиды к включению желаемого упоминания о будущем участии Японии в совместном заявлении, которое они обнародуют после саммита.

Тем временем в Японии также идут дебаты. Хотя Токио был решительным сторонником AUKUS, некоторые чиновники были осторожными и не слишком настаивали на включении Японии, учитывая разногласия внутри стран-членов пакта.

В интервью Financial Times и другим СМИ в пятницу, 5 апреля, Кисида сказал, что официального решения о том, как Япония будет сотрудничать с AUKUS в будущем, принято не было.

"Для достижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, мы хотели бы продолжить различные усилия по укреплению нашего сотрудничества с США, Австралией и Великобританией, которые являются важными партнерами в области безопасности и обороны", - сказал глава японского правительства.