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Из-за подлодок. Британия увеличит штат специалистов атомной энергетики

Понедельник 25 марта 2024 06:10
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Из-за подлодок. Британия увеличит штат специалистов атомной энергетики
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Британии Риши Сунак готовит план по увеличению штата сотрудников атомной энергетики, поскольку рост темпов строительства атомных подводных лодок и повышенный запрос на атомную энергетику, по прогнозам, создадут 40 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство будет сотрудничать с оборонными компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock и пр. Известно, что компания EDF к концу десятилетия инвестирует более 961 млн долларов в развитие и обучение персонала.

Правительству необходимо обеспечить достаточное количество работников атомной отрасли, чтобы помогать строить и обслуживать свой флот подводных лодок.

"Защита будущего нашего ядерного сдерживания и атомной энергетики является важнейшим национальным делом", - сказал Сунак.

По его словам, британская промышленность строительства атомных подводных лодок в ближайшие годы будет расширяться из-за строительства новых лодок для Британии, а также Австралии в соответствии с пактом о безопасности AUKUS.

Напомним, в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден объявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.

20 марта также сообщалось, что Британия, США и Австралия спешат расширить свое трехстороннее оборонное партнерство AUKUS на другие страны-союзники перед выборами во всех трех странах в течение следующих 14 месяцев.

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