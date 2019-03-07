ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США не ведуть дискусій про військове вторгнення до Венесуели, - спецпредставник

Новини » Політика    07.03.2019 - 19:07
США не ведуть дискусій про військове вторгнення до Венесуели, - спецпредставник
Фото: американські військові (flickr.com/The U. S. Army)

Спецпредставник США заявив, що США проти застосування військової сили

Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що застосування військової сили через кризу у Венесуелі не є для Вашингтона кращим сценарієм. Про це повідомляє прес-служба Конгресу США.

За його словами, в адміністрації не ведуться дискусії про можливі військові дії в Венесуелі.

"Це безумовно не той шлях, який обирає адміністрація. Я можу сказати, що не брав участь ні в яких дискусіях, що стосуються військового вторгнення", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що США розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи. Також Трамп розповів, що він відхилив прохання президента Венесуели Ніколаса Мадуро про зустріч. Свої дії він пояснив тим, що "ми дуже далеко зайшли у цьому процесі".

Після цього тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію в країні.

У Венесуелі затримали американського журналіста Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукової зброї
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся