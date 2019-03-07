США не ведуть дискусій про військове вторгнення до Венесуели, - спецпредставник

Фото: американські військові (flickr.com/The U. S. Army)

Спецпредставник США заявив, що США проти застосування військової сили

Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що застосування військової сили через кризу у Венесуелі не є для Вашингтона кращим сценарієм. Про це повідомляє прес-служба Конгресу США.

За його словами, в адміністрації не ведуться дискусії про можливі військові дії в Венесуелі.

"Це безумовно не той шлях, який обирає адміністрація. Я можу сказати, що не брав участь ні в яких дискусіях, що стосуються військового вторгнення", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що США розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи. Також Трамп розповів, що він відхилив прохання президента Венесуели Ніколаса Мадуро про зустріч. Свої дії він пояснив тим, що "ми дуже далеко зайшли у цьому процесі".

Після цього тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію в країні.