Гуйадо не виключає військового втручання США в ситуацію у Венесуелі

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Тимчасовий венесуельський президент пообіцяв зробити "все необхідне" для порятунку людських життів

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового втручання Сполучених Штатів у ситуацію в країні. Про це він заявив в інтерв'ю, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Гуайдо підкреслив, що зробить "все необхідне" для порятунку людських життів і охарактеризував можливе вторгнення Сполучених Штатів як "дуже делікатну тему".

Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп назвав одним із варіантів військове втручання в ситуацію у Венесуелі.

22 січня у столиці Венесуели Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін. 23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента країни. Про визнання Гуайдо тимчасовим президентом заявили більшість країн Євросоюзу, США, частина країн Латинської Америки та Організація американських держав.

Нагадаємо, радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Білий дім розгляне зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників, які визнають відповідним конституції уряд президента Хуана Гуаидо.