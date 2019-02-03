Трамп допускає можливість військового втручання в Венесуелу

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що це є одним з варіантів

Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що США розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Це безперечно один з варіантів", - підкреслив президент США.

Також Трамп розповів, що він відхилив прохання президента Венесуели Ніколаса Мадуро про зустріч. Свої дії він пояснив тим, що "ми дуже далеко зайшли у цьому процесі".

"У той час я вирішив йому відмовити, тому що у Венесуелі відбувається так багато дійсно жахливих речей. Це була найбагатша країна регіону, яка була дуже важливою частиною світу. І тепер... ви дивитеся на злидні, ви дивитеся на страждання, ви дивитеся на злочини, ви дивіться на все, що відбувається", - пояснив президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели. Себастьян Курц розповів, що провів телефонні переговори з лідером опозиції Венесуели Гуайдо, який запевнив у цілковитій підтримці відновлення демократії в країні.