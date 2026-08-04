США ударили санкциями по военным структурам РФ

США ввели новые санкции против российских военных структур за нарушение Закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Как уточнили в американском Госдепе, эти ограничения вступили в силу еще 24 июля, хотя сообщили о них только 4 августа.

На этот раз в "черный список" попал ряд подразделений Вооруженных сил РФ и Министерства обороны России, а именно:

Сухопутные войска РФ;

Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ;

Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ;

1061 центр материально-технического обеспечения.

Более того, новые ограничения коснутся компаний "Гидеон Альфа" и ООО "Интернешнл Инвест Компани", а также всех их правопреемников, структурных подразделений и дочерних предприятий.

Что касается санкционного списка физических лиц, то в него внесли:

граждан России Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика, Александра Приходько, Сергея Цыбарева;

граждан Малайзии, КНДР, Тайваня, Сирии и Ирана.

В Госдепе США подтвердили, что теперь американским государственным учреждениям и ведомствам запрещено закупать у фигурантов санкционного списка товары, технологии или услуги, а также заключать с ними любые контракты.

Более того, им нельзя оказывать какую-либо поддержку, продавать продукцию военного назначения и выдавать экспортные лицензии.

Напомним, что именно закон INKSNA позволяет США вводить санкции против иностранных компаний и граждан, которые сотрудничают с Ираном, Сирией или Северной Кореей в сфере снабжения товаров, услуг или технологий, что могут использоваться для разработки оружия массового поражения и ракетного вооружения.