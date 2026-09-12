Буданов призвал ЕС не снимать санкции с Фридмана и Усманова

В ЕС заговорили об отмене санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Украина выступает против этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как заявил руководитель ОП, сегодня, кроме введения новых санкций против РФ, нужно следить за теми ограничениями, которые уже действуют. А также препятствовать попыткам россиян выйти из-под санкционного режима.

"Ну вот вам пример. Сейчас два уважаемых, как говорят в России, господина - Усманов и Фридман - верят, что через несколько дней с них санкции снимут. И я всех, как говорится, призываю не ослаблять санкционный режим, чтобы эти люди не могли финансировать дальше российскую военную машину", - подчеркнул Буданов.

Санкции против Фридмана и Усманова под угрозой

На днях брюссельский журналист Рикард Йозвяк узнал, что Франция и Словакия блокируют продление санкций ЕС против России, требуя отмены ограничений в отношении Фридмана и Усманова.

Уже в понедельник, 14 сентября, послы ЕС снова соберутся на заседание, чтобы обсудить продление санкционного режима. Если ситуация не разрешится, то своевременное продление ограничений окажется под угрозой, ведь дедлайн истекает 15 сентября.