В ЕС не могут продлить санкции против РФ из-за олигархов Усманова и Фридмана, - СМИ

Страны ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться о продлении санкций против России. Достичь единогласия не позволили два российских олигарха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Действие санкционного режима, регулирующего замораживание активов около трех тысяч физических и юридических лиц из РФ, истекает во вторник, 15 сентября. Для возобновления ограничений послам всех стран блока необходимо было добиться консенсуса.

Словакия потребовала исключить из списка двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В ответ Франция предложила компромисс, предполагавший снятие санкций только с Усманова. Французский дипломат объяснил эту инициативу вопросами национальной безопасности и ответом на обращение международных партнеров.

Большинство дипломатов из других европейских столиц выступили категорически против любых исключений. Они подчеркнули, что снятие ограничений недопустимо на фоне рекордных ракетных ударов РФ по гражданским объектам Украины и роста гибридных угроз вблизи границ НАТО.

Кроме персональных списков, споры возникли и по поводу срока действия санкций. В ЕС обсуждают возможность продления ограничений сразу на 12 месяцев, тогда как Словакия поддерживает только стандартный срок на шесть месяцев, действующий с 2014 года.

Из-за отсутствия общей позиции послы стран Евросоюза сегодня соберутся на повторное заседание, чтобы попытаться найти решение до истечения срока действия санкционного режима.