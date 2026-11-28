Сухогруз под флагом Палау вышел из иранского порта Бендер-Аббас и попытался пройти по региональным водам. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений американских военных.

После этого американский военный самолет нанес удар высокоточными боеприпасами по корму судна. Двигатель вывели из строя, гражданский экипаж не пострадал.

В CENTCOM подчеркнули, что и дальше строго придерживаются блокады. По данным командования, американские силы уже заставили изменить курс 158 коммерческих судов, а еще шесть, отказавшихся выполнять требования, обездвижили.

Всех моряков, находящихся в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу, призывали учитывать предупреждения американских военных.