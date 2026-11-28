Суховантаж під прапором Палау вийшов з іранського порту Бендер-Аббас і спробував пройти регіональними водами. Екіпаж проігнорував кілька попереджень американських військових.

Після цього американський військовий літак завдав удару високоточними боєприпасами по кормі судна. Двигун вивели з ладу, цивільний екіпаж не постраждав.

У CENTCOM наголосили, що й надалі суворо дотримуються блокади. За даними командування, американські сили вже змусили змінити курс 158 комерційних суден, а ще шість, які відмовилися виконувати вимоги, знерухомили.

Усіх моряків, які перебувають в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки, закликали зважати на попередження американських військових.