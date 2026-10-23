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Зеленский подтвердил, что ограничения Starlink до сих пор действуют: Трамп отреагировал

18:53 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский подтвердил, что ограничения Starlink до сих пор действуют: Трамп отреагировал Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Ограничения скорости спутниковой связи Starlink до сих пор действуют в Украине. США еще раз пообещали "разобраться с вопросом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-обращение президента Украины Владимира Зеленского в Hudson Institute в Вашингтоне и заявление президента США Дональда Трампа в Rapid Response 47 в Х.

Ограничения Starlink до сих пор действуют

Зеленский заявил, что Украина проверила работу Starlink по нескольким направлениям. Это было сделано как в гражданском секторе, так и поближе к фронту.

По его словам, максимальное ограничение скорости остается на уровне 161 км/ч.

"Мы понимаем, как это повернуть назад, чтобы сделать без ограничений, чисто технически. Надеемся, что SpaceX и американская администрация это сделают", - говорит он.

Реакция Трампа

Позже журналисты спросили Трампа, что он думает по поводу заявления Зеленского о сниженной скорости Starlink.

"Я об этом не слышал, но разберусь", – говорит Трамп.

Также он сообщил, что еще не разговаривал с Илоном Маском.

"Возможно, придется, но пока нет. Я слышал, что проблему решили, но если нет - я с ним поговорю", - заверил глава США.

Трамп не считает, что Маск оказывает огромное влияние на ход войны между Россией и Украиной, имея в виду работу Starlink.

"Ну, не думаю. Во-первых, он очень хороший человек. Он не сделает ничего плохого. Он чрезвычайно умен - иначе Starlink просто не существовало бы, не правда ли? Он справедливый человек", - говорит он.

Трамп отметил, что это достаточно необычная ситуация - когда приходится иметь дело с частными компаниями.

"Но он точно не сделает ничего неправильного", - уточнил президент США.

Ранее РБК-Украина писало, что манипуляции с спутниковой системой Starlink в Украине создают риски и подчеркивают опасность зависимости от технологий США. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Кроме того, в Украине до сих пор действуют лимиты на работу военного Starlink, несмотря на заявление Трампа об их снятии, говорит советник Зеленского Дмитрий Литвин.

Также от Трампа 22 октября стало известно, что владелец SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости военной версии Starlink в Украине.

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