Оборонную промышленность Украины включат в структуры безопасности ЕС, - глава Еврокомиссии

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее речь в Европарламенте .

"Заглядывая в будущее, мы должны рассматривать обороноспособность Украины как часть нашей собственной обороноспособности. Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной промышленности", - сказала она.

По ее словам, Украину привлекли к подготовке оборонно-промышленной стратегии ЕС. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые из оборонных программ, при необходимости с согласия Европейского парламента и Евросовета.

"Это не только поможет нам удовлетворить оборонные нужды Украины, но также будет способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженными силами и оборонной промышленностью. Украина - будущий член нашего Европейского Союза. Поэтому она должна стать намного ближе к нам и в области обороны", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Снаряды для Украины

Как отметила глава Еврокомиссии, на данный момент страны подготовили более 40 тысяч украинских солдат.

"Наш Союз и государства-члены мобилизовали военной техники на сумму 28 млрд евро. Европейская оборонная промышленность увеличила мощности по производству боеприпасов на 40%. К следующему месяцу мы поставим более полумиллиона артиллерийских снарядов. К концу года более 1 миллиона. Но этого, конечно, недостаточно", - добавила она.

Война за свободу

Урсула фон дер Ляйен в своей речи заявила, что Путин не может понять: если дать людям выбор, они выберут свободу.

"Он не может понять, что борьба украинцев отличается от борьбы российских солдат, чьи жизни Путин безжалостно перемалывает ради давно ушедшего прошлого и будущего, которое никогда не сможет существовать. Жертва Украины - прямо противоположная. Почему они дерутся? Потому что они борются, трудятся за что-то экзистенциальное и присущее человеческому состоянию. Вот почему воля Украины не просто сильнее, чем у России, она принципиально иная по своей природе и характеру. И вот этого Путин никогда о нас не поймет", - сказала она.

По ее словам, вторжение Путина было не только морально, но и стратегически неправильным.

"Вместо свержения Киева, разделения ЕС и ослабления НАТО, по всем пунктам произошло прямо противоположное. При поддержке ЕС и наших союзников Украина не только стойко выстояла против более крупной страны, более сильной армии и более крупной экономики. Но она вернула себе более половины территории, которую Россия оккупировала с начала этого конфликта. Прошлой зимой они отразили наступление русских - и делают то же самое сейчас", - добавила глава Еврокомиссии.

Она уверена, что неукротимый дух свободы должны помнить здесь, в Европе и во всем демократическом мире на этом этапе войны. "Нет времени для колебаний. Послание, посланное Европой на заседании Европейского совета на прошлой неделе, было кристально ясным, и позвольте мне повторить его здесь: Европа будет на стороне Украины в каждый день войны и каждый день после нее", - сказала она.

Прогресс Украины

Урсула фон дер Ляйен контраст с ситуацией всего десять лет назад. "В то время пророссийский режим в Украине принимал авторитарные законы и убивал протестующих на улицах. Сегодня страна только что приняла новое законодательство, расширяющее права национальных меньшинств, улучшающее судебную систему и обеспечивающее систему сдержек и противовесов власти", - отметила она.

По ее словам, именно это привело Брюссель к началу переговоров о вступлении. "И этот прогресс происходит не только потому, что этого требует Европа. Это глубокое желание народа Украины. Украина - это Европа, потому что Европа - в сердцах и умах украинцев. И вскоре Украина тоже будет в нашем Союзе", - сказала глава Еврокомиссии", сказал она.

Урсула фон дер Ляйен заключила свою речь лозунгом: "Слава Украине, и да здравствует Европа".

Военная промышленность Украины

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса Украины в 2024 году планируется увеличить в шесть раз.

В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Выполнить эту задачу можно при достаточном количестве отечественного оружия.

Он отметил, что в настоящее время для работы в оборонном комплексе Украины привлечены около 300 тысяч человек.